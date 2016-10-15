  1. Fiyatı 1 milyon lira
  2. Emekli promosyon masasına oturacak

Ruslar’a Türk

Ruslar’a Türk mandalinası
Rusya'nın bu hafta bazı Türk sebze-meyvelerine kapıyı açmasının ardından, ürün sevkiyatı da hızla başladı. 'ya narenciyede ilk tırlar yola çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, "Rusya pazarının açılması beklenen bir sonuçtu. Şu anda portakal, , şeftali, nektarin, greyfurt, limon gibi ürünler Rusya'ya yükleniyor. Üretici de karamsarlıktan kurtuldu, çı da. Çünkü Rusya bizim birinci pazarımızdı. Sanıyorum yakın gelecek daha iyi olacak" dedi. Uçak krizi öncesi yaş meyve-sebzede 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını kaydeden Seyyar, bu rakamın kriz döneminde 180-200 bin milyon dolarlara kadar gerilediğini hatırlattı. Seyyar, narenciye sektörünün önünün açılması ile bu kaybedilen açığın kapatılacağına dikkat çekti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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