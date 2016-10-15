Ruslar’a Türk mandalinası

Rusya'nın bu hafta bazı Türk sebze-meyvelerinekapıyı açmasının ardından, ürün sevkiyatı da hızla başladı. Rusya'ya narenciyede ilk tırlar yola çıktı. Ege Yaş Meyve Sebzeİhracatçıları Birliği BaşkanıRıza Seyyar, "Rusya pazarının açılması beklenen bir sonuçtu. Şu anda portakal, mandalina, şeftali, nektarin, greyfurt, limon gibi ürünler Rusya'ya yükleniyor. Üretici de karamsarlıktan kurtuldu, ihracatçı da. Çünkü Rusya bizim birinci pazarımızdı. Sanıyorum yakın gelecek daha iyi olacak" dedi. Uçak krizi öncesi yaş meyve-sebzede 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını kaydeden Seyyar, bu rakamın kriz döneminde 180-200 bin milyondolarlara kadar gerilediğini hatırlattı. Seyyar, narenciye sektörünün önünün açılması ile bu kaybedilen açığın kapatılacağına dikkat çekti.
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