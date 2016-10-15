Moody’s saçmaladı

Almanfinans kurumuDS-Concept'inÜstYöneticisi(CEO) AnsgarHütten,Moody's'in Türkiye'nin kredi notunudüşürmesinin saçma olduğunu söyledi.Hütten, "Moody's'in kredi notunu kırarakyatırım yapılabilir seviyenin altınaindirmesini anlayamadık. Oysa DS-Concept'in11 merkezi arasında en güçlübüyüme oranını en zor döneminde bileTürkiye'de yakaladık. DS-Concept olarak,Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkekategorisinde görüyor ve bütün planlarımızıöyle kurguluyoruz" dedi.
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