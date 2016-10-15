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Moody’s saçmaladı

Moody’s saçmaladı
Alman finans kurumu DS-Concept'in Üst Yöneticisi (CEO) Ansgar Hütten, 'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin saçma olduğunu söyledi. Hütten, "Moody's'in kredi notunu kırarak yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesini anlayamadık. Oysa DS-Concept'in 11 merkezi arasında en güçlü büyüme oranını en zor döneminde bile Türkiye'de yakaladık. DS-Concept olarak, Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisinde görüyor ve bütün planlarımızı öyle kurguluyoruz" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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