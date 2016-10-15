Marmaray’a yeni kardeş

İstanbul'da Marmaray'a kardeş olarak hizmete alınması planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme metro hattında ilk adım atılıyor. Boğaz'ı Kuruçeşme-Beylerbeyi arasından geçecek olan 20 kilometrelik hat için istasyon yerleri, zemin etüt çalışması, güzergah geçiş noktaları, yolcu rakamları gibi teknik ve istatistiki verileri hazırlamaya yönelik kapsamlı inceleme başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projenin, iki yıl sürecek hazırlık aşamasının ardından yapımına başlanacak. İki kıtayı birbirine bağlayacak yeni metro hattı 2023'te açılacak.
METROBÜSE BY-PASS
Metrobüs hattının altından geçecek proje, Kuruçeşme- Beylerbeyi'ni deniz altından tünelle birbirine bağlayacak. Yeni hat; Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüp, Zeytinburnu, Güngören ve Bahçelievler'den geçerek İncirli'de son bulacak. Hatta 15 istasyon bulunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.