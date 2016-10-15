İndirim sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin hem yatırımlarına hem de terör örgütlerine karşı mücadelesine devam edeceğini belirtti. Kars'ta 300 kişiye istihdam sağlayacak CLK Enerji çağrı merkezinin açılışında konuşan Albayrak, enerji sektöründe çok önemli adımlar attıklarını vurguladı.



'KORKMAYACAĞIZ'

Mayıs'taki toplantının da bir milat oluşturduğunu söyleyen Bakan Albayrak, bu yatırımlarla hem kamunun hem tüketicinin hem de şirketlerin kazanacağını kaydetti. "Enerji hayattır" diyen Albayrak, şöyle devam etti: "Sadece elektrikte değil; petrol, gaz dağıtım, iletim, altyapı, nükleer gibi birçok alanda çok önemli adımlar atıyoruz. İlk defa bir iktidar kıştan önce doğalgaz fiyatına indirim uyguladı. Durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. Enerji maliyetlerini düşürme noktasında çalışmalarımız sürecek." Türkiye'nin stratejik işbirliği anlaşmaları yaptığını aktaran Albayrak, Türkiye'nin rolünün artık bölgesini aştığını vurguladı. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "23. Dünya Enerji Kongresi en başarılı kongrelerden biri oldu. Bunun bir çok anlamı var; sadece 15 Temmuz Türkiye'si açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerjide sektöründe bölgede önemli adımlar atacağının sinyallerini de verdik. Birileri bundan rahatsız olacak mı? Olacak. Darbe yapacak, korkutacak. Biz korkacak mıyız? Korkmayacağız. Başlarına demir yumruğumuzu vuracağız." Büyük doğumların büyük sancılarla geleceğini söyleyen Albayrak, "Coğrafyamız sancılar içinde. Enerji arz güvenliğinde çok daha büyük ve güzel gelişmelere şahit olacaksınız" diye konuştu.



'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Son 40 yıldır birileri tarafından beslenen, terör örgütü PKK başta olmak üzere tüm bu yapının ilişkili kurumlarına kökleri kazınarak cevap vereceklerini vurgulayan Albayrak, "FETÖ'ye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnandığımız davadan vazgeçmeyeceğiz, bu millete hizmetten, hak yolundan dönmeyeceğiz" dedi.

