Enerjiye İstanbul damgası

İstanbul'daki 23. Dünya Enerji Kongresi sona erdi. 3 bin delegenin ağırlandığı kongreye, 250 konuşmacı katıldı. Zirveyi, yerli ve yabancı bin 200 medya mensubu takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarafından organize edilen kongrede; enerji bakanları, yetkilileri, akademisyenler ve uzmanlar enerjinin geleceğini tartıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dünya liderini ağırlaması kongreye damgasını vurdu. Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Zirvede, çok önemli anlaşmalara da imza atıldı.