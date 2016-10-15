Enerjiye İstanbul damgası

İstanbul'daki 23. DünyaEnerji Kongresi sona erdi.3 bin delegenin ağırlandığıkongreye, 250 konuşmacıkatıldı. Zirveyi, yerli ve yabancıbin 200 medya mensubutakip etti. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ınhimayelerinde, EnerjiBakanı Berat Albayrak'ınev sahipliğinde gerçekleşen,Dünya Enerji Konseyi TürkMilli Komitesi (DEK-TMK)tarafından organize edilenkongrede; enerji bakanları,yetkilileri, akademisyenler veuzmanlar enerjinin geleceğinitartıştı. Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın ilk gün dünyaliderini ağırlaması kongreyedamgasını vurdu. Erdoğan;Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin, Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro, AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyevve KKTC CumhurbaşkanıMustafa Akıncı ile bir arayageldi. Zirvede, çok önemlianlaşmalara da imza atıldı.
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