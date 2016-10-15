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Fiyatı 1 milyon lira

Fiyatı 1 milyon lira
'Bursa 13. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda görücüye çıkarılan ve satış fiyatı 322 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) olan , ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Traktör; gücü, yaptığı işi, lüks otomobilleri aratmayan konforu ve fiyatıyla dikkat çekti. ABD'den ithal edilen traktörün, 7 traktörün 3 günde yapabileceği işi 1 günde bitirdiği belirtildi. Büyük ölçekli çiftçilere hitap eden traktör 6 silindirli, 380 beygir gücünde ve 11 ton kaldırma kapasitesine sahip.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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