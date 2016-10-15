Fiyatı 1 milyon lira

'Bursa 13. UluslararasıTarım, Tohumculuk, Fidancılıkve Süt Endüstrisi Fuarı'ndagörücüye çıkarılan ve satış fiyatı322 bin dolar (yaklaşık 1 milyonlira) olan traktör, ziyaretçilerin ilgiodağı oldu. Traktör; gücü, yaptığıişi, lüks otomobilleri aratmayankonforu ve fiyatıyla dikkat çekti.ABD'den ithal edilen traktörün, 7traktörün 3 günde yapabileceğiişi 1 günde bitirdiği belirtildi.Büyük ölçekli çiftçilere hitap edentraktör 6 silindirli, 380 beygirgücünde ve 11 ton kaldırmakapasitesine sahip.
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