Tekstilcilerden Doğu çıkarması

Moda ve Hazır GiyimFederasyonu (MHGF) geçtiğimizyıl ilkini düzenlediğiAdıyaman Tekstil ve HazırGiyim Çalıştayı'nınikincisini24 Ekim 2016tarihinde gerçekleştirecek.Yatırımve istihdamıartırmayı amaçlayançalıştayaTürkiye'nin dörtbir yanındantekstil ve hazırgiyimci iş insanları katılacak.AMHGF Başkanı HüseyinÖztürk, "Özellikle standartürünlerin üretilmesi konusundaAdıyaman'da pilot uygulamabaşlatmak ve bu anlamdavar olan potansiyele dikkatçekmek istiyoruz." dedi
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