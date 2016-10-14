Tekstilcilerden Doğu çıkarması

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Çalıştayı'nın ikincisini 24 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirecek. Yatırım ve istihdamı artırmayı amaçlayan çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından tekstil ve hazır giyimci iş insanları katılacak. AMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, "Özellikle standart ürünlerin üretilmesi konusunda Adıyaman'da pilot uygulama başlatmak ve bu anlamda var olan potansiyele dikkat çekmek istiyoruz." dedi