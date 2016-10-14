  1. CEO’dan aşure
  2. Tekstilcilerden Doğu çıkarması

ı artırın

Kıdem ını bazı püf noktalara dikkat ederek artırmak mümkün. Özellikle yapılan düzenli ödemelerin hesaba katıldığını kontrol edin.

Tazminatı artırın
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatının hesabında bazı püf noktaları bulunuyor. Bu ayrıntılara dikkat edilerek, alınacak kıdem ı artırılabiliyor. Mevcut sistemde, kıdem tazminatı alabilmek için bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. İşçinin aynı zamanda kendi kusuru dışında ya da sebepsiz olarak işten çıkarılması şartı bulunuyor. Kıdem tazminatı, işçinin brüt maaşı ve çalıştığı yılın çarpılmasıyla hesaplanıyor. Ancak tazminata esas brüt ücret belirlenirken, işçiye yapılan tüm 'düzenli' ödemelerin de eklenmesi gerekiyor. Burada her ay ödenen yardım paraları, makam tazminatları, telifler, primler gibi tüm ek ödemeler brüt maaşa eklendikten sonra tazminatın hesaplanması şart.

GERÇEK MAAŞA BAKIN
Ayrıca bazı işverenler, bordroya gerçek maaş yerine asgari ücreti yazıyor ve SGK'ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu şekilde devletten vergi ve prim kaçıran işveren, çalışanın tazminatının da düşmesini sağlıyor. Eğer bordroda gerçek maaşınız yazmıyorsa, mutlaka aldığınız parayı gösteren belgeleri saklayın. Belgelerle asıl maaşınız üzerinden tazminat alabilirsiniz.

MAAŞA DAHİL EDİLEN EK ÖDEMELER
Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar