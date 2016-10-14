Tazminatı artırın

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdemtazminatının hesabında bazı püf noktaları bulunuyor. Bu ayrıntılara dikkat edilerek, alınacak kıdem tazminatı artırılabiliyor. Mevcut sistemde, kıdem tazminatı alabilmek için bir işyerinde en az 1 yılçalışmış olmak gerekiyor. İşçinin aynı zamanda kendi kusuru dışında ya da sebepsiz olarak işten çıkarılması şartı bulunuyor. Kıdem tazminatı, işçinin brüt maaşı ve çalıştığı yılın çarpılmasıyla hesaplanıyor. Ancak tazminata esas brüt ücret belirlenirken, işçiye yapılan tüm 'düzenli' ödemelerin deeklenmesi gerekiyor. Burada her ay ödenen yardım paraları, makam tazminatları, telifler, primler gibi tüm ek ödemeler brüt maaşa eklendikten sonra tazminatın hesaplanması şart.
GERÇEK MAAŞA BAKIN
Ayrıca bazı işverenler, bordroya gerçek maaşyerine asgari ücreti yazıyor ve SGK'ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu şekilde devletten vergi ve prim kaçıran işveren, çalışanın tazminatının da düşmesini sağlıyor. Eğer bordroda gerçek maaşınız yazmıyorsa, mutlaka aldığınız parayı gösteren belgeleri saklayın. Belgelerle asıl maaşınız üzerinden tazminat alabilirsiniz.
MAAŞA DAHİL EDİLEN EK ÖDEMELER
Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı...
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