Taşerona fark ücreti

Toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan fiyat farkı nedeniyle alt işverenlere yapılan ödemeninkapsamı genişletildi. Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan veya bağlanacak taşeron işçilere iyi haber geldi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, bu işçiler için de fiyat farkıödenmesinin yolu açıldı.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi'nden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlere ilişkin toplu iş sözleşmeleri sonucunda, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin işçiliğe bağlı giderlerinde oluşan artışın fiyat farkıolarak ödenmesini düzenliyor. Yapılan değişiklikle kamu işveren sendikalarının yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı'nca yetki belgesinin verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine 1 yıldan az süre kaldığı gerekçesiyle kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek HakemKurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenecek. Ayrıca alt işverenlerce belirtilen süre içinde yetkilendirme yapılmamasından dolayı kamu işveren sendikaları tarafından 22 Ocak 2015'ten bu yana reddedilen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan veya bağlanacak toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödemesi yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.