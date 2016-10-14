Şehit ailesine ÖTV’siz araç

Şehit ailelerinin alacakları araçlar ile yenilenecek ticari araçlar Özel TüketimVergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacak. Şehit yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ, yürürlüğe girdi. Tebliğe göre; şehit eş veya çocuklarından birinin, eş ve çocuğun olmaması halinde şehidin anne veya babasından birinin alacağı '1600 cc; veya altında motor silindir hacmine sahip taşıtlar; eşya taşımaya mahsus 2800 cc; veya altında taşıtlardan bir defaya mahsus ÖTValınmayacak. Ticari araç sahipleri de araçlarını değiştirdiğinde bir kereye mahsus ÖTV alınmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.