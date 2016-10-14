Kazanca göre işsizlik maaşı

Hak-İş’ten ‘İşsizlik Fonu yeniden düzenlensin. Maaş yeterli değil’ çağrısı geldi, gözler yapılan çalışmaya çevrildi. Çalışırken elde edilen kazanç ile işsizlik maaşı arasındaki farkın azaltılması gündemde.
İşsizlik maaşında köklü değişiklikler geliyor. Hükümet, işsizlik maaşında müjde hazırlığı yapıyor. İşsizlik maaşının artırılması, için formüller hazırlanıyor. Bu çalışmalar sürerken; Hak-İşBaşkanı Mahmut Arslan, İşsizlik Sigortası Fonu'nda 100 milyarlira biriktiğini belirterek, "Fon yeniden düzenlenmeli. Hem işsizlik ödeneğinden yararlanma kapsamı genişlesin hem miktarı artsın hem de süresi uzatılsın" dedi. Rakamların işsiz kalan kişilerin geçimi için yeterli olmadığını anlatan Arslan, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre; halen yürütülen çalışmalar da bu doğrultuda yapılıyor. Mevcut sistemde; işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalamabrüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretinyüzde 80'ini aşamıyor. Yani çalışılırken ne kadar kazanç elde edilirse edilsin, işsiz kalındığında ödenen para brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bu da bazı çalışanların çalışırken elde ettiği kazancın çok altında işsizlik maaşı almasına neden oluyor.
TAVAN YÜKSELECEK
Çalışırken elde edilen kazanç ile işsizlik maaşı arasındaki farkın azaltılması gündemde. Halen işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 653, en yüksek ise bin 307 lira seviyesinde. İşsizlik maaşında üst sınırın kademeli olarak artırılması formülü üzerinde duruluyor. İşsizlik maaşının üst sınırının öncelikli olarak bin 500 liraya, sonrasında ise 2 bin liraya kadar çıkarılabileceğini belirtiliyor. Ayrıca 10 ay olan ödeme süresinin 15 aya kadar çıkarılması üzerinde duruluyor.
2 BİN LİRA OLACAK
İşsizlik maaşından yararlanmanın kolaylaştırılması da masada. Mevcut sistemde, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primiödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Yapılan çalışmalarda, işten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çekilmesi, kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması üzerinde durulduğu belirtiliyor.
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