Eve teslim tatlı

Bolulu Hasan Usta, 35 yıllık deneyimiyle hazırladığı aşureyi müşterisinin ayağınagötürüyor. Antep'ten buğday, Uşak'tan şeker, Isparta'dan gülsuyu, Malatya'dan kayısı ve Mersin'den kuşüzümü getirilerek Bolulu Hasan Usta'nın özel tarifiyle yapılan aşureler, Nazilli'den gelen cevizlerle süsleniyor. Bolulu Hasan Usta'da aşureler porsiyonluk ve aile boyu paketler de sunuluyor. Aşureler için Bolulu Hasan Usta şubelerinin yanı sıra telefonla ve internetle sipariş veriliyor.
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