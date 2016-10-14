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Eve teslim tatlı

Eve teslim tatlı
Bolulu Hasan Usta, 35 yıllık deneyimiyle hazırladığı aşureyi müşterisinin ayağına götürüyor. Antep'ten buğday, Uşak'tan şeker, Isparta'dan gülsuyu, Malatya'dan kayısı ve Mersin'den kuşüzümü getirilerek 'nın özel tarifiyle yapılan aşureler, Nazilli'den gelen cevizlerle süsleniyor. Bolulu Hasan Usta'da aşureler porsiyonluk ve aile boyu paketler de sunuluyor. Aşureler için Bolulu Hasan Usta şubelerinin yanı sıra telefonla ve internetle sipariş veriliyor.
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