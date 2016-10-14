  1. Eve teslim tatlı
  2. Tazminatı artırın

CEO’dan aşure

CEO’dan aşure

CarrefourSA, Maltepe Park AVM'deki hipermarketinde bolluk ve bereketin simgesi aşureyi müşteri ve çalışanlarıyla paylaştı. Etkinliğe katılan Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, Aşure ayını, çalışanları ve müşterileriyle birlikte karşılamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. "Aşure, bize farklılıklarımızla beraber bir arada yaşamanın önemini çok iyi anlatıyor" diyen Kurtul, "Biz, Türkiye'nin Sabancı'sı olarak güzelliklerimizi ve geleneklerimizi her zaman korumamız gerektiğine ve birlikte çok güzel bir bütünün parçası olduğumuza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar