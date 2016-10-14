CEO’dan aşure

CarrefourSA, Maltepe Park AVM'deki hipermarketinde bolluk ve bereketin simgesi aşureyi müşteri ve çalışanlarıyla paylaştı. Etkinliğe katılan Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, Aşure ayını, CarrefourSA çalışanları ve müşterileriyle birlikte karşılamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. "Aşure, bize farklılıklarımızla beraber bir arada yaşamanın önemini çok iyi anlatıyor" diyen Kurtul, "Biz, Türkiye'nin Sabancı'sı olarak güzelliklerimizi ve geleneklerimizi her zaman korumamız gerektiğine ve birlikte çok güzel bir bütünün parçası olduğumuza inanıyoruz" şeklinde konuştu.