BiP’le faks dönemi

Anlık mesajlaşma uygulaması BiPüzerinden faks gönderilmeye başlandı.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre;BiP, 'Akıllı Faks' özelliği ile dünyadabir ilke daha imza attı. Turkcell, buyepyeni özellik için patent başvurusundada bulundu. Akıllı Faks özelliği sayesindeBiP kullanıcıları evrakların fotoğrafınıçekip, faks makinasına faks olarakgönderebiliyor. BiP üzerinden faksgöndermek ilk ay tüm Turkcell'liler içinücretsiz olacak. BiP üzerinden gönderilentoplam mesaj sayısı aylık bazda 250milyona yaklaşırken, toplam gönderilenmesaj sayısı 3 milyarı aştı. Uygulamadagörüntülü arama özelliği de bulunuyor.
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