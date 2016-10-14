  1. Taşerona fark ücreti
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’le faks dönemi

BiP’le faks dönemi
Anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden faks gönderilmeye başlandı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; , 'Akıllı Faks' özelliği ile dünyada bir ilke daha imza attı. Turkcell, bu yepyeni özellik için patent başvurusunda da bulundu. Akıllı Faks özelliği sayesinde BiP kullanıcıları evrakların fotoğrafını çekip, faks makinasına faks olarak gönderebiliyor. BiP üzerinden faks göndermek ilk ay tüm Turkcell'liler için ücretsiz olacak. BiP üzerinden gönderilen toplam mesaj sayısı aylık bazda 250 milyona yaklaşırken, toplam gönderilen mesaj sayısı 3 milyarı aştı. Uygulamada görüntülü arama özelliği de bulunuyor.
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