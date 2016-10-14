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Bienal başlıyor

Bienal başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ENKA Vakfı, Petkim ve VitrA sponsorluğunda düzenlenen 3. , 22 Ekim'de kapılarını açıyor. Bienalde, 13 ülkeden mimarlardan sanatçılara, tarihçilerden yönetmenlere, koreograflardan arkeologlar ave bilim insanlarına 250'ye yakın katılımcının 70'in üzerinde projesi yer alacak. İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bienali geçen yıl 102 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise sayının bunun çok üzerine çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Yurt dışından gerçekleşecek katılımda sıkıntı yaşanmadığını belirten Eczacıbaşı, "İstanbul tarih anlamında oldukça heyecan verici. Katılımcılar için burada olmak çok önemli" dedi.
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