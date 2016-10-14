Bienal başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından ENKA Vakfı, Petkimve VitrA sponsorluğunda düzenlenen 3.İstanbul Tasarım Bienali, 22 Ekim'dekapılarını açıyor. Bienalde, 13 ülkedenmimarlardan sanatçılara, tarihçilerdenyönetmenlere, koreograflardan arkeologlarave bilim insanlarına 250'ye yakın katılımcının70'in üzerinde projesi yer alacak.İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bienaligeçen yıl 102 bin kişinin ziyaret ettiğini,bu yıl ise sayının bunun çok üzerine çıkmasınıhedeflediklerini söyledi. Yurt dışındangerçekleşecek katılımda sıkıntı yaşanmadığınıbelirten Eczacıbaşı, "İstanbul tarihanlamında oldukça heyecan verici. Katılımcılariçin burada olmak çok önemli" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.