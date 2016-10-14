Bedelsiz cayma

Türk Telekom, mobil kullanıcılara özel büyük bir kampanya başlattı. Buna göre; şirket, yeni kampanyası ile herkesi ilk 3 ay cayma bedeli olmadan hizmetlerini deneyimlemeye davet ediyor. Türk Telekom kampanya kapsamında ayrıca, şirketin mobil müşterisi olacaklara özel 'Gel Dene' adlı yepyeni tarifeler sunuluyor. Türk Telekom'un evde internet veya ev telefonu müşterilerine yönelik hayata geçirdiği 'Bizdensin' kampanyası ise 'Gel Dene' tarifeleri üzerinden ek indirim imkanları sağlıyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun vatandaşları kampanyaya davet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.