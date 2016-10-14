İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 204,00 lira, Cumhuriyet altını 830,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 düşüşle 124,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ALTIN TÜRLERİ
|ALIŞ
|SATIŞ
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|123,90
|124,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|816,00
|830,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|113,00
|117,00
|Lira(Tam) Ziynet
|798,00
|814,00
|Yarım Ziynet
|399,00
|407,00
|Çeyrek Ziynet
|199,00
|204,00
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