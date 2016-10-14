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ın kilogramı geriledi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ın kilogramı 124 bin 300 liraya Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 azalışla 124,10 liradan tamamladı.

Altın fiyatları düşüşte!
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 1,27 azalışla 124,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 204,00 lira, Cumhuriyet altını 830,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 düşüşle 124,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 123,90 124,10
Cumhuriyet Ata Lira 816,00 830,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 113,00 117,00
Lira(Tam) Ziynet 798,00 814,00
Yarım Ziynet 399,00 407,00
Çeyrek Ziynet 199,00 204,00

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  • 14 Ekim 2016, Cuma 17:56
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