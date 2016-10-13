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Yerli kömürden krem yaptılar

Yerli kömürden krem yaptılar
Enerji Bakanı Albayrak, 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında düzenlenen fuarda, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) standını ziyaret etti. Albayrak, yerli kömürden üretilen kozmetik ürünlerinin demolarını ziyaretçiler ve yöneticilere hediye etti. Kömürden elde edilen kozmetik ürünler yoğun ilgi görürken, şampuandan tüy dökücü kreme ve cilt maskesine kadar kozmetik ürünlerin 1 yıl içinde piyasada olacağı belirtildi. Kömürün artığı denebilecek 'leonardit' malzemesinden üretilen kozmetik ürünler ile ilgili bilgi veren TKİ Proje Tesis Müdürü Şahika Yürek, 'Hümas' markalı ürünlerin 1 yılda piyasada olacağını söyledi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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