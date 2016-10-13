Turkcell 50 TL borcu siliyor

Turkcell,yeni kampanya ileyeniden Turkcell'liolmak isteyen eskiabonelerinin icratakibine girmemiş50 liraya kadarborçlarını silecek.Kampanya kapsamında50 lira ve altında borcuolan eski abonelerinilk faturalarınaborcu kadar indirimyansıtılırken, 50 lira üstünde borcu olan eskiabonelere de ilk faturalarında 50 liralıkindirim sağlanacak. Turkcell Genel MüdürüKaan Terzioğlu, "200 bin abonemize 6 milyonliralık fatura indirimi fırsatı sunuyoruz" dedi.
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