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50 TL borcu siliyor

Turkcell 50 TL borcu siliyor
Turkcell, yeni kampanya ile yeniden 'li olmak isteyen eski abonelerinin icra takibine girmemiş 50 liraya kadar borçlarını silecek. Kampanya kapsamında 50 lira ve altında borcu olan eski abonelerin ilk faturalarına borcu kadar indirim yansıtılırken, 50 lira üstünde borcu olan eski abonelere de ilk faturalarında 50 liralık indirim sağlanacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "200 bin abonemize 6 milyon liralık fatura indirimi fırsatı sunuyoruz" dedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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