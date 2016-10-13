‘Türk Akımı tarihi bir anlaşma

Rusya Enerji BakanıAleksandr Novak,Türk Akımı projesininimzalanmasına ilişkin, "Butarihi bir anlaşma. Bunungerçekleşmesi bizim ikiliişbirliğimizin gelişmesineyardımcı olacaktır" dedi."Türk tarafının stratejikyatırımcı statüsünüve ruhsatını vermekonusundaki niyeti bizim için çok önemli"diyen Novak, bunun Türkiye'den gelecekyatırımlar dahil potansiyel yatırımcılarıçekmeye yardımcı olacağını söyledi. Yakınzamanda imzalanacağını ümit ettiği Ticari,Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Alanlardaİşbirliği Orta Vadeli Programı'nın, ikiliilişkilerde bir nevi yol haritası olacağınıkaydeden Novak, Türkiye ve Rusyaarasındaki yıllık ticaret hacmini 100 milyardolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
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