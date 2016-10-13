‘Türk Akımı tarihi bir anlaşma

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı projesinin imzalanmasına ilişkin, "Bu tarihi bir anlaşma. Bunun gerçekleşmesi bizim ikili işbirliğimizin gelişmesine yardımcı olacaktır" dedi. "Türk tarafının stratejik yatırımcı statüsünü ve ruhsatını verme konusundaki niyeti bizim için çok önemli" diyen Novak, bunun Türkiye'den gelecek yatırımlar dahil potansiyel yatırımcıları çekmeye yardımcı olacağını söyledi. Yakın zamanda imzalanacağını ümit ettiği Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Alanlarda İşbirliği Orta Vadeli Programı'nın, ikili ilişkilerde bir nevi yol haritası olacağını kaydeden Novak, Türkiye ve Rusya arasındaki yıllık ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.