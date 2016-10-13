Toyota ve Suzuki birleşmeye hazır

Japon otomotiv şirketleri Toyota Motor ve Suzuki Motor teknolojik güçlüklere ve küresel otomotiv sektöründe giderek artan konsolidasyona ayak uydurmak için ortaklık konusunu incelediklerini söyledi. Toyota ve Suzuki bugün yaptıkları ortak açıklamada, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için sanayide daha geniş işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. "Her iki şirketin de ayrı ayrı yürüttüğü ar-ge çalışmalarının yanı sıra, aynı hedefi ve aynı heyecanı paylaşan ortaklara sahip olmaları artık çok önemlidir" diyen şirketler, ortaklık imkanlarını araştırmaya başladıklarını açıkladı.