Toyota ve Suzuki birleşmeye hazır

Japon otomotiv şirketleri Toyota Motorve Suzuki Motor teknolojik güçlüklere veküresel otomotiv sektöründe giderek artankonsolidasyona ayak uydurmak için ortaklıkkonusunu incelediklerini söyledi. Toyota veSuzuki bugün yaptıkları ortak açıklamada,küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlereayak uydurabilmek için sanayide dahageniş işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti."Her iki şirketin de ayrı ayrı yürüttüğü ar-geçalışmalarının yanı sıra, aynı hedefi ve aynıheyecanı paylaşan ortaklara sahip olmalarıartık çok önemlidir" diyen şirketler, ortaklıkimkanlarını araştırmaya başladıklarını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.