  1. Ferrari vites kolunu kaldırdı

Toyota ve Suzuki birleşmeye hazır

Toyota ve Suzuki birleşmeye hazır
Japon otomotiv şirketleri Toyota Motor ve Suzuki Motor teknolojik güçlüklere ve küresel otomotiv sektöründe giderek artan konsolidasyona ayak uydurmak için ortaklık konusunu incelediklerini söyledi. Toyota ve Suzuki bugün yaptıkları ortak açıklamada, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için sanayide daha geniş işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. "Her iki şirketin de ayrı ayrı yürüttüğü ar-ge çalışmalarının yanı sıra, aynı hedefi ve aynı heyecanı paylaşan ortaklara sahip olmaları artık çok önemlidir" diyen şirketler, ortaklık imkanlarını araştırmaya başladıklarını açıkladı.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar