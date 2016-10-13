ÜCRETSİZ İŞLEM İMKANI
Emeklilerin promosyonunda temel kriter maaş olurken, tutarı artırmak da mümkün olacak. Emekli maaşının bankada kalma süresi de promosyon tutarını etkileyecek. Bankaların talep ettiği bu kriter uygulanırsa, maaşını hemen çekmeyen emekli avantajlı çıkacak. Promosyonunu artırmak isteyen emeklilerin maaşını ay içinde parça parça bankadan alması gerekecek. Ayrıca bankada otomatik fatura talebi verilmesi ve banka müşterisi olunması da emekliye kazandıracak. Bankalar, hizmetlerini kullanan emeklilere pek çok işlemi ücretsiz sunacak.
GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonda emeklileri memnun edecek bir sonuca ulaşmak için görüşmelerin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Promosyonda emeklilerin beklediği karşılığın yansımamasının nedeninin maaşların bankada kalma süresi olduğuna değinen Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 11.5 milyon emeklimizin maaşlarının kendilerine ulaşıncaya kadar bankalarda kaldığı süre ortalama 1.5 gün. Kamu bankalarında bu süre 2 gün. Bu konuda görüşmeler sürecek."
İŞE YENİ GİRENE DE ÖDENECEK
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu kurumlarının bankalarla yapacağı protokollerin imzalandığı tarihten sonra yeni göreve başlayan personele de banka promosyonu ödenmesi konusunda tavsiyede bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir il müdürlüğündeki 55 personele maaş aldıkları banka tarafından eşit miktarda 'promosyon ödemesi' yapıldı. Banka ile yapılan sözleşmeden sonra göreve başlaması nedeniyle banka promosyonu ödenmeyen memur, KDK'ya başvuruda bulundu. Ödeme yapılmamasının eşitlik ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmeden KDK, ilgili kuruma bankalarla yapacakları sözleşmelerde daha sonra göreve başlayacak personelin de dikkate alınması konusunda tavsiyede bulundu. Kurum, promosyon ödemesinden söz konusu personelin faydalandırılması konusunun ilgili genelgelerde düzenlenmesi önerisiyle kararı Başbakanlık'a da gönderdi. Kararda tüm personelin eşit olarak promosyondan yararlanması gerektiği belirtildi.
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