Memura çifte sınav

Memurluk için artık Kamu Personel SeçmeSınavı (KPSS) yetmeyecek, sözlü sınav vedetaylı güvenlik araştırması yapılacak. Memurolmak isteyenlerin KPSS'ye ek olarak sözlü sınavı dageçmesi gerekecek.Edinilen bilgiye göre; Milli EğitimBakanlığı'nda öğretmen alımlarında başlayansözlü sınav sistemi artık tüm kamu kurumlarınayaygınlaştırılacak. Sağlık Bakanlığı'nda uygulama2017'den itibaren başlayacak. Kamuda ençok sözleşmeli personel Milli Eğitim ve Sağlıkbakanlıklarında bulunuyor. Bu 2 bakanlığaalınacak tüm sözleşmeli personel sözlüsınav ve mülakattan geçirildikten sonragöreve başlayacak. Ayrıca adaylar hakkındadetaylı güvenlik ve arşiv soruşturmaları dagerçekleştirilecek. Söz konusu sistem daha sonradiğer kamu kurumlarında da uygulanacak. BöyleceKPSS puanının yanında, sözlü sınav da gerekecek.Sistem, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)mensuplarının kamuya sızmalarının önüne geçmekiçin uygulanacak. Uygulamayla, bundan böylememur olmak isteyenlerin sözlü ve mesleğine göreuygulamalı sınavı da geçmesi gerekecek. Kamudailk defa görev yapacaklar için güvenlik ve arşivsoruşturması da yapılacak. Güvenlik soruşturmasıneticelendirilmeden hiçbir aday kamuda memurolamayacak. Mevcut durumda merkezi yerleştirmeile KPSS'den yüksek puan alanlar B grubu kadrolaraÖSYM tarafından yerleştiriliyor. Burada ölçü yüksekpuan olduğu icin terör örgütü elemanları sorularıçalarak yüksek puan alıyor ve devlete sızmayaçalışıyor. Bu yüzden sadece adli sicil incelemesi değildetaylı güvenlik soruşturması da yapılacak.
ÖSYM İNCELEMESİ
Sınav sorularının çalınmasıyla ilgili, 2009'dan itibaren 5 KPSS'nin soruşturması devam ederken, dönemin ÖSYM görevlileri için de inceleme yapılacağı iddia edildi. Soruların nasıl ÖSYM dışına çıktığı, sorumluların kim olduğu bu şekilde araştırılacak.
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