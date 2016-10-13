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Memura çifte sınav
Memurluk için artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yetmeyecek, sözlü sınav ve detaylı güvenlik araştırması yapılacak. olmak isteyenlerin 'ye ek olarak sözlü ı da geçmesi gerekecek. Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen alımlarında başlayan sözlü sınav sistemi artık tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılacak. Sağlık Bakanlığı'nda uygulama 2017'den itibaren başlayacak. Kamuda en çok sözleşmeli personel Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarında bulunuyor. Bu 2 bakanlığa alınacak tüm sözleşmeli personel sözlü sınav ve mülakattan geçirildikten sonra göreve başlayacak. Ayrıca adaylar hakkında detaylı güvenlik ve arşiv soruşturmaları da gerçekleştirilecek. Söz konusu sistem daha sonra diğer kamu kurumlarında da uygulanacak. Böylece KPSS puanının yanında, sözlü sınav da gerekecek. Sistem, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kamuya sızmalarının önüne geçmek için uygulanacak. Uygulamayla, bundan böyle memur olmak isteyenlerin sözlü ve mesleğine göre uygulamalı sınavı da geçmesi gerekecek. Kamuda ilk defa görev yapacaklar için güvenlik ve arşiv soruşturması da yapılacak. Güvenlik soruşturması neticelendirilmeden hiçbir aday kamuda memur olamayacak. Mevcut durumda merkezi yerleştirme ile KPSS'den yüksek puan alanlar B grubu kadrolara ÖSYM tarafından yerleştiriliyor. Burada ölçü yüksek puan olduğu icin terör örgütü elemanları soruları çalarak yüksek puan alıyor ve devlete sızmaya çalışıyor. Bu yüzden sadece adli sicil incelemesi değil detaylı güvenlik soruşturması da yapılacak.

ÖSYM İNCELEMESİ
Sınav sorularının çalınmasıyla ilgili, 2009'dan itibaren 5 KPSS'nin soruşturması devam ederken, dönemin ÖSYM görevlileri için de inceleme yapılacağı iddia edildi. Soruların nasıl ÖSYM dışına çıktığı, sorumluların kim olduğu bu şekilde araştırılacak.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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