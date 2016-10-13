İhracatın anahtarı dijital çözümler

Vodafone Türkiye İcra KuruluBaşkan YardımcısıEngin Aksoy, "İhracatgibi ülke ekonomisiningelişmesinde kritikönem taşıyan biralanda daha başarılıve verimli sonuçlarelde etmek içindijital çözümlereyönelmemiz gerekiyor"dedi. Bursa'da basın mensuplarıyla bir arayagelen Aksoy, Vodafone'un 2006'dan bu yanatoplam yatırımlarının 18 milyar lirayı aştığını,Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerinisöyledi. Aksoy, Bursa ekonomisine katkıdabulunmayı hedeflediklerini belirtti.
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