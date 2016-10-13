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İhracatın anahtarı dijital çözümler

İhracatın anahtarı dijital çözümler
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "İhracat gibi ülke ekonomisinin gelişmesinde kritik önem taşıyan bir alanda daha başarılı ve verimli sonuçlar elde etmek için dijital çözümlere yönelmemiz gerekiyor" dedi. Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Aksoy, 'un 2006'dan bu yana toplam yatırımlarının 18 milyar lirayı aştığını, Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Aksoy, Bursa ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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