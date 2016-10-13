FETÖ'cü bir AVM'ye daha kayyum atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya merkezli faaliyet gösteren 2 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile kentin en büyük alışveriş merkezlerinden MarkAntalya'yı da bünyesinde barındıran MLC Döner Gıda Et ve Et Ürünleri Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne kayyum atanmasına karar verdi.
Hakimlik, 674 sayılı KHK'nın 19/2 ve CMK'nın 133/1 maddeleri gereğince, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), yönetim organlarının tüm yetkilerini kullanmak üzere bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verdi..
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