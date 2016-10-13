  1. FED'in kararı doları yaktı!

FETÖ'cü bir AVM'ye daha kayyum atandı

'nın en büyük AVM'lerinden 'yı bünyesinde barındıran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş.'ye, TMSF kayyum olarak atandı.

FETÖcü bir AVMye daha kayyum atandı
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya merkezli faaliyet gösteren 2 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile kentin en büyük alışveriş merkezlerinden 'yı da bünyesinde barındıran MLC Döner Gıda Et ve Et Ürünleri Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne kayyum atanmasına karar verdi.

Hakimlik, 674 sayılı KHK'nın 19/2 ve CMK'nın 133/1 maddeleri gereğince, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), yönetim organlarının tüm yetkilerini kullanmak üzere bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verdi..
Etiketler: ,
  • 13 Ekim 2016, Perşembe 15:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar