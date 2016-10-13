Ferrari vites kolunu kaldırdı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari kuruluşundan itibaren yer verdiği manuel vites kolunu kaldırdı, böylece Ferrari de bir dönem kapanmış oldu. Ferrari teknoloji geliştirme sorumlusu Michael Hugo Leiters, "Ferrari tasarım, performans ve teknoloji sanatının merkezi niteliğinde olan bir firma. Bu gelişmeler ve performansın karşılanması konusunda manuel vites kutusunu yerine artık tamamen çift kavramalı şanzımanteknolojisinde kalmaya karar verdik" dedi.
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