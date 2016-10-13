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vites kolunu kaldırdı

Ferrari vites kolunu kaldırdı
İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari kuruluşundan itibaren yer verdiği manuel vites kolunu kaldırdı, böylece de bir dönem kapanmış oldu. Ferrari teknoloji geliştirme sorumlusu Michael Hugo Leiters, "Ferrari tasarım, performans ve teknoloji sanatının merkezi niteliğinde olan bir firma. Bu gelişmeler ve performansın karşılanması konusunda manuel vites kutusunu yerine artık tamamen çift kavramalı şanzıman teknolojisinde kalmaya karar verdik" dedi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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