Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakların ardından küresel piyasalardaki dolar talebinin artarak devam ettiği görülüyor.

Eylül toplantısında hem faiz artışına gitmek hem de istihdam ve enflasyon için daha fazla veri beklemek açısından makul gerekçelerin bulunduğu kaydedilen tutanaklarda, "Bazı üyeler ise iş gücü piyasasındaki iyileşmenin devam etmesi ve ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi halinde faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesi gerektiği sonucuna vardı. Bazı üyelerse faiz artışı için enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığına dair daha fazla veri için beklenmesini tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

Tutanakların ardından uluslararası piyasada dolar endeksi 98,1'e çıkarak 7 ayın zirvesini görürken, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı daha hızlı bir şekilde yükselmesi dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle dolar/TL 3,1058'e kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3,1020 seviyelerinden alıcı buluyor.

Ayrıca şu dakikalarda dolar, Güney Afrika randı karşısında yüzde 0,9, Güney Kore wonu karşısında yüzde 0,8 ve Meksika pesosu karşısında ise yüzde 0,7 değer kazandığı görülüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, yarın Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasına kadar dolardaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydediyor.