Enerji Kongresi’ne kakule kokusu

İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde salonu, İzmirli bir işadamı kokuttu. Salonun güzel kokmasını sağlayan OFB (Open For Business) firmasının, içinde yeşil çay, bergamut ve kakule olan bir kokusu tercih edildi. Yarın sona erecek Kongre'nin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi'nde 20 bin metreküp alanı 32 profesyonel koku makinesi ile kokutan OFB Başkanı Gürkan Gürkaş, Torbalı'daki fabrikalarında yılda 20 bin koku makinesi ürettiklerini belirtti. Gürkaş, zaman ayarlı özelliğe sahip makinelerinin özelliğinin, kokunun havada asılı kalması olduğunu kaydetti.