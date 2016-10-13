  1. Yerli kömürden krem yaptılar
  2. 5 milyarlık ziyaret

Enerji Kongresi’ne kakule kokusu

Enerji Kongresi’ne kakule kokusu
İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde salonu, İzmirli bir işadamı kokuttu. Salonun güzel kokmasını sağlayan OFB (Open For Business) firmasının, içinde yeşil çay, bergamut ve kakule olan bir kokusu tercih edildi. Yarın sona erecek Kongre'nin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi'nde 20 bin metreküp alanı 32 profesyonel koku makinesi ile kokutan OFB Başkanı Gürkan Gürkaş, Torbalı'daki fabrikalarında yılda 20 bin koku makinesi ürettiklerini belirtti. Gürkaş, zaman ayarlı özelliğe sahip makinelerinin özelliğinin, kokunun havada asılı kalması olduğunu kaydetti.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar