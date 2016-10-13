Enerji Kongresi’ne kakule kokusu

İstanbul'da düzenlenen 23. DünyaEnerji Kongresi'nde salonu, İzmirli birişadamı kokuttu. Salonun güzel kokmasınısağlayan OFB (Open For Business)firmasının, içinde yeşil çay, bergamut vekakule olan bir kokusu tercih edildi. Yarınsona erecek Kongre'nin yapıldığı İstanbulKongre Merkezi'nde 20 bin metreküpalanı 32 profesyonel koku makinesi ilekokutan OFB Başkanı Gürkan Gürkaş,Torbalı'daki fabrikalarında yılda 20 binkoku makinesi ürettiklerini belirtti. Gürkaş,zaman ayarlı özelliğe sahip makinelerininözelliğinin, kokunun havada asılıkalması olduğunu kaydetti.
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