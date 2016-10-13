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Çifte sevinci

Albayrak, ve elektrik fiyatlarında yeni bir yapılacağını açıkladı, vatandaş müjdeyi sevinçle karşıladı. İlk kez kış gelmeden doğalgaza hem de çifte indirim yapılacak

Çifte indirim sevinci
Doğalgaz fiyatlarını ay başında yüzde 10 indiren hükümet, yeni müjdeler için kolları sıvadı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, önceki gün aHaber yayınında, elektrik ve fiyatlarında önümüzdeki dönemde yeni bir olacağını müjdeledi. Çifte indirim müjdesi, büyük sevince yol açtı. Vatandaşlar, "Önümüz kış. Doğalgaz faturalarımız kabaracak. Bu indirim bize nefes aldıracak", "Doğalgaza ay başında da indirim yapılmıştı. Bu yeni indirim ile çifte bayram yapacağız. Üstüne bir de elektrik indirimi ile daha da rahatlayacağız" diyerek mutluluğunu paylaştı. Türkiye, Rusya doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un daha önce sağlanan yüzde 10.25'lik doğalgaz indirimini fiyatlara yansıtmaması nedeniyle geçen yılın sonunda uluslararası tahkime gitmişti. Rus gazına ilişkin olarak, "Taraflar indirimde mutabık kaldı" diyen Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin tahkim sürecinde Rusya'dan taleplerinin de devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemin güzel haberlere gebe olacağını ifade eden Albayrak, "Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim üzerinde çalışılıyor. Bizim tek derdimiz var, bu millete çok çalışıp hizmetkar olmak. Bu milletin yaptıkları karşısında bizim daha da çok çalışmamız lazım. Türkiye tarihinde ilk kez kış aylarında doğalgaza indirim yapılmış olacak. 2023 hedeflerini yakalamak için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor" dedi.

EKİM'DE BAŞLADI
Albayrak, Eylül ayının son günlerinde, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacağını açıklamıştı. İndirimle 2016'nın son 3 aylık döneminde Türkiye'de doğalgaza ödenen toplam fatura 760 milyon TL azalacak. 2017'de ise bu rakam 2.5 milyar TL'yi bulacak. Bir ailenin yıllık ortalama doğalgaz faturası 125 lira düşecek.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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