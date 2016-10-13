Çifte indirim sevinci

Doğalgaz fiyatlarını ay başında yüzde 10indiren hükümet, yeni müjdeler için kollarısıvadı. Enerji Bakanı Berat Albayrak,önceki gün aHaber yayınında, elektrik ve doğalgazfiyatlarında önümüzdeki dönemde yeni bir indirimolacağını müjdeledi. Çifte indirim müjdesi, büyüksevince yol açtı. Vatandaşlar, "Önümüz kış.Doğalgaz faturalarımız kabaracak. Bu indirimbize nefes aldıracak", "Doğalgaza ay başında daindirim yapılmıştı. Bu yeni indirim ile çifte bayramyapacağız. Üstüne bir de elektrik indirimi ile daha darahatlayacağız" diyerek mutluluğunu paylaştı.Türkiye, Rusya doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'undaha önce sağlanan yüzde 10.25'lik doğalgazindirimini fiyatlara yansıtmaması nedeniyle geçenyılın sonunda uluslararası tahkime gitmişti. Rusgazına ilişkin olarak, "Taraflar indirimde mutabıkkaldı" diyen Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nintahkim sürecinde Rusya'dan taleplerinin de devamettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemin güzel haberleregebe olacağını ifade eden Albayrak, "Doğalgaz veelektrik fiyatlarında indirim üzerinde çalışılıyor.Bizim tek derdimiz var, bu millete çok çalışıphizmetkar olmak. Bu milletin yaptıkları karşısındabizim daha da çok çalışmamız lazım. Türkiyetarihinde ilk kez kış aylarında doğalgaza indirimyapılmış olacak. 2023 hedeflerini yakalamak içinçalışmalarımız gece gündüz devam ediyor" dedi.
EKİM'DE BAŞLADI Enerji Bakanı Albayrak, Eylül ayının son günlerinde, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacağını açıklamıştı. İndirimle 2016'nın son 3 aylık döneminde Türkiye'de doğalgaza ödenen toplam fatura 760 milyon TL azalacak. 2017'de ise bu rakam 2.5 milyar TL'yi bulacak. Bir ailenin yıllık ortalama doğalgaz faturası 125 lira düşecek.
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