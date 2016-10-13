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Bordan deterjan
Fuar kapsamında Eti Maden de Türkiye'nin rezervlerinde iddialı bir ülke olmasından yola çıkarak ürettiği gübre ve çamaşır deterjanıyla dikkat çekti. Fosfat ve petrol türevi ürünlerden elde edilen ların alerji yapmadığı ve kanserojen madde içermediği belirtilirken, 'Etimatik' adı verilen ürünün Ankara'daki büyük marketlerde satışa çıktığı, yıl sonuna kadar da İstanbul'daki marketlere gelmesinin beklendiği kaydedildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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