Bordan deterjan

Fuar kapsamında Eti Maden de Türkiye'nin bor rezervlerinde iddialı bir ülke olmasından yola çıkarak ürettiği gübre ve çamaşır deterjanıyla dikkat çekti. Fosfat ve petrol türeviürünlerden elde edilen deterjanların alerji yapmadığı ve kanserojen madde içermediği belirtilirken, 'Etimatik' adı verilen ürünün Ankara'daki büyük marketlerde satışa çıktığı, yıl sonuna kadar da İstanbul'daki marketlere gelmesinin beklendiği kaydedildi.
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