Bin 500 TL kazanç

Kredi çekmek isteyen tüketiciler, faizdeki düşüşlerahatlıyor. Konut kredisi faizlerini Ağustos ayından itibaren çeşitli vadelerde yüzde 1'in altına çeken bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde de 15-35baz puanlık indirime gitti. 36 ay vadeli 20 bin liralık kredi kullanımında ortalama bin 500lira daha az ödemeyapılacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart'tan bu yana faiz koridorunun üst bandında yaptığı 250 baz puanlık indirim ve zorunlu karşılık oranlarındaki düzenlenmeleri, bankaların kredi faizoranlarına da yansıdı. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını en düşük yüzde 0.80 olmak üzere çeşitli vadelerde yüzde 1'in altına çekmişti. Konutun ardından bu ayın başından itibaren ihtiyaç kredilerinde de faiz indirimine giden bazı bankalar, indirim öncesi aylık bazda yüzde 1.50 seviyesinde olan faizi en düşük yüzde 1.18'e çekti. İhtiyaç kredisi faizlerindeki indirimlerle tüketici, 36 ay vadede 20 bin liralık kredi kullanımında bin300-bin 700 lira arasında, ortalamada da bin 500lira daha az ödeme yapacak.
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