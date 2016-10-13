Bakan Arslan: Bu proje bizi Çin'e, Avrupa'ya kavuşturacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin "Bu ülke şimdi daha güçlü. 15 Temmuz'daki o vakur duruş, dünyaya verdiğiniz ders, 15 Temmuz'dan sonra bizim omuzlarımıza daha büyük bir sorumluluk yükledi. O da çok çalışmak, koşturmak, yatırım yapmak, yol, tünel ve baraj yapmak." dedi.

Bakan Arslan, Kars-Digor-Tuzluca Yolu Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde hizmet etmek adına bakanlık olarak hükümetin ortaya koyduğu politikaları gerçekleştirmek üzere sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki hizmetlere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Bu sorumluluk görevimizin gereğidir. Halka hizmet için büyüklerimizden gördüğümüz bir sorumluluk. AK Parti'yi 14 yıldır vatandaş sandığa gömmüyor, destekliyorsa Cumhurbaşkanı ve AK Parti hükumetleri olarak yapamayacağımızın sözünü vermemek ve sözünü verdiğimiz şeyi gerçekleştirmekten kaynaklanıyor. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Sözünü verdiğimiz her şeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Arslan, Karadeniz'i, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars üzerinden Van'a, Suriye'ye ve Irak'a bağlayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, yaptıkları tüneller ve karayollarıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

10 yıl sonra Kars'ın tanınmayacak şekilde gelişeceğini dile getiren Arslan, "Burası 10 yıl sonra kalkınmışlığıyla tanınamayacak derecede değişecek. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Dönem artık sadece bölünmüş yol yapmak değil, aynı zamanda bunları sıcak asfalt yapmak dönemi. 'Bu bölge için her ne gerekiyorsa yapın' dediği için Başbakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BTK PROJESİ BİZİ ÇİN'E, AVRUPA'YA KAVUŞTURACAK"

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı projesinde sona gelindiğini aktaran Arslan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Arslan, "Bir an önce o proje bitmeli. Bizi Çin'e, Avrupa'ya kavuşturacak bir proje. İnşallah bitireceğiz. Lojistik Merkezi'nin ihalesini başlattık, iki hafta sonra teklifleri alınıyor, ihalesi sonuçlandırılıyor. Akıllı Şehirler Projesini başlattık. Kars üçüncü şehir olacak. Çok güzel bir çalışma yapacağız. Bütün kurumlarımızın, gençlerin, işlemlerini elektronik ortamda yapabileceği, teknolojik araçları Kars'a getireceğiz. Birkaç gündür araçlar ölçüm yapıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, konuşmalarının ardından protokoldekiler ile Kars-Digor-Tuzluca Yolu'nun temelini attı.

Törene, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve çeşitli kurumların temsilcileri ile ellerinde Türk bayrakları olan çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında, zırhlı araç desteğindeki güvenlik güçlerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

SARIKAMIŞ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ MEYDANI AÇILDI

Bakan Arslan, bu törenin ardından beraberindekilerle karayoluyla Sarıkamış ilçesine geçip AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılışına da katılan Arslan, vatandaşların 15 Temmuz'da millet şuuruyla hareket ederek bir ve beraber olup şer odakların oyununu boşa çıkardığını belirtti.

Milletin 15 Temmuz'da kendini kurşunlara siper ettiğini ve tankların önünde durduğunu hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: "Bu ülke şimdi daha güçlü. 15 Temmuz'daki o vakur duruş, dünyaya verdiğiniz ders, 15 Temmuz'dan sonra bizim omuzlarımıza daha büyük bir sorumluluk yükledi. O da çok çalışmak, koşturmak, yatırım yapmak, yol, tünel ve baraj yapmak. Sarıkamış'a da çok şey yaptık yapmaya devam ediyoruz. Şehrin içini hepsini asfalt yaptık. Girişte turizim için önemli olan oteller bölgesinide şehre yakışır şekilde bölünmüş yol oldu."

Arslan daha sonra beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.