5 milyarlık ziyaret

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ağırlayacağı İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaretle birlikte, ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. İsrail gazının Akdeniz'de inşa edilecek boru hattıyla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına ilişkin proje, görüşmelerin önemli gündem maddesi olacak. Gaz projesi 4 milyardolarlık yatırımı içeriyor. Ayrıca Gazze'nin yeniden imarı sürecinde de Türk firmalarının 1 milyar dolarlık proje üstlenmesi bekleniyor.
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