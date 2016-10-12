Türkiye kazanacak

* Projenin ilk detayları Aralık 2014'te ortaya çıktı. 2017'de inşasına başlanması beklenen projeden ilk gazın geçişinin 2019 yılında yapılması hedefleniyordu.
* Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.
* Projenin 19 milyar dolara mal olması bekleniyor.
* Anlaşmayla Türkiye'nin enerji maliyetleri de düşecek.
GAZPROM VE BOTAŞ DEVREDE
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın denizaltı kısmına Rusya'nın sahip olacağını söyledi. Birinci hat çerçevesinde kara kısmına ise Türk şirketinin sahip olacağını, ikinci boru hattını ortak şirketin yöneteceğini kaydeden Novak, "Katılımcıları Rus ve Türk tarafından sorumlu Gazprom ve Botaş belirleyecek. Ya kendileri ya da yan şirketler kurulacak" dedi.
İNŞAAT 2018'DE BAŞLAYACAK
Rus enerji şirketi Gazprom'un İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde inşaatın 2018'de başlayacağını kaydetti. Miller, "Boru hattının deniz kısmı için inşaat ve finansman tümüyle Gazprom'a ait olacak. Hattın Türkiye topraklarında yer alacak altyapısı ve gazın alınacağı terminal BOTAŞ tarafından inşa edilecek" ifadelerini kullandı. Türkiye üzerinden Avrupa'daki müşterilere doğalgaz iletilecek transit altyapısı için proje kapsamında ortak teşebbüs kurulacağına işaret eden Miller, doğalgazda indirim mekanizmasının ise Türkiye pazarına iletilen gaz miktarına bağlı olacağını belirtti. Miller, Türk Akımı projesinin, Kuzey Akım 2 projesiyle rekabet etmeyeceğini vurgulayarak, "İki projenin hedef pazarları tamamıyla ayrı ve Kuzey Akım 2 projesinde hedeflenen hacim Türk Akımı'ndan çok daha fazla" değerlendirmesinde bulundu.
BP'NİN İŞTAHI KABARDI
Türk Akımı projesi petrol devlerinin de iştahını kabarttı. İngiliz BP'nin CEO'su Bob Dudley, 23. Dünya Enerji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "BP'nin yüzde 50'sini oluşturan doğalgaz portföyü gelecek 10 yılda yüzde 60'a yükselecek. TANAP'a dahil olmaktan çok gururluyuz. Türk Akımı'nda çalışmak isteriz" dedi. Türkiye'nin enerji güvenliği için de önemli olduğunu belirten Dudley, Türkiye'de 700 perakende mağazamız var" diye konuştu.
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