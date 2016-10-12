Türkiye ile Ukrayna ortak üretecek

Ukrayna Devlet Savunma İşletmesi Ukroboron Prom bünyesindeki Ukrinmaş şirketi ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi, radar üretimi konusunda anlaşmaya vardı.

UkroboronProm basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre anlaşma, Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci ile Ukrinmaş Genel Müdürü Sergey Slyusarenko arasında, Kiev'deki Silah ve Güvenlik Fuarı'nda imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Slyusarenko, "Türkiye ile Ukrayna arasında ilk defa savunma alanında işbirliği öngören bir anlaşmaya imza atılıyor. Türkiye ile işbirliği, yalnızca daha gelişmiş ürün elde edilmesini değil, NATO ülkeleri için yeni pazarlar açılmasını da sağlıyor" dedi.

Havelsan ile Ukrinmaş arasında işbirliği mutabakatına geçtiğimiz nisan ayında varıldığı belirtildi.