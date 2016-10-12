Rus kapısı açıldı

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan yakınlaşma, enerjiden sonra meyve-sebze ticaretinde de sonuç verdi. 1 Ocak 2016 itibarıyla Rusya tarafından ithalatı yasaklanan bazı ürünlerin tekrar ithal edilebilmesine olanak sağlayan kararname Başbakan Dimitri Medvedev tarafından imzalandı. İmzalanan kararnameyle, Türkiye'den taze veya kuru portakal,mandalina, kayısı, şeftali ve erikithalatına getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Türk gıda ürünlerine getirilen kısıtlamaların yıl sonuna kadar tamamıyla kaldırılması bekleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, ambargonun kalkmasının çiftçiyi rahatlatacağını belirtti. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Başkanı Ali Kavak da narenciyede hasadın henüz başladığı dönemde yasaklı olan mandalina ve portakalda kısıtlamanın kalkmasının sektörün tüm paydaşlarını sevindirdiğini söyledi.
MEYVE SEVİNCİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in İstanbul'daki buluşması ve atılan tarihi imzalar, Rus basınında manşetlerden verildi. Haber kanalları ise, Putin'in ziyaretini İstanbul'dan canlı yayınlarla aktardı. Türk meyvesine Rusya kapısının açılması, astronomik fiyatlardan yakınan Ruslar'ı sevindirdi. Ruslar, fiyatlar bu sayede düşeceği için heyecanlı.
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