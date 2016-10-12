Akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 7 kuruş zam yaptı. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4.20 liradan 4.27 liraya, İstanbul'da 4.14 liradan 4.21 liraya, İzmir'de 4.18 liradan 4.25liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 5 Ekim Çarşamba günü benzine 14, motorine ise 12 kuruş zam yapmıştı.
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