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e 7 kuruş zam

Motorine 7 kuruş zam
Akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere e 7 kuruş zam yaptı. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4.20 liradan 4.27 liraya, İstanbul'da 4.14 liradan 4.21 liraya, İzmir'de 4.18 liradan 4.25 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 5 Ekim Çarşamba günü benzine 14, motorine ise 12 kuruş zam yapmıştı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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