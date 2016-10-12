Milyarlık imza

İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi, dün hem bölge hem de Türkiye için iki büyük anlaşmaya sahne oldu. KKTC ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Türk firmalarına ve Ada'da yaşayan Türkler'e milyarlarca dolarlık iş ve enerji tesis edilmiş oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçı ülkesi Suudi Arabistan'ın kamu petrol ve enerji şirketi Saudi Aramco, 18 Türk şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı. Saudi Aramco, gelecek 10 yılda yüzde 70'i Suudi Arabistan sınırları içinde olmak üzere 300 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor. İmzalanan anlaşma ile Türk şirketleri bu yatırımların ihalelerine katılabilecek. 2030 vizyonu açıklayan Suudi Arabistan, bu dönüşümü Türk şirketleriyle yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mutabakat zaptlarının, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirterek, "Bu imzalar önümüzdeki dönemde ilişkilerimize daha da ivme kazandıracak. Türkiye ve Suudi Arabistan, iki dost ve kardeş ülkedir" dedi. Türkiye'nin büyümeye ve yatırımlara devam edeceğini vurgulayan Albayrak, "Ekonomik kapasitesiyle Türkiye, bölgesel bir pazar ve ortak olmaya devam edecek" diye konuştu.



YENİ İNDİRİM MÜJDESİ

23. Dünya Enerji Kongresi'nde A Haber özel yayınına katılan Bakan Albayrak, doğalgaz ve elektrik fiyatları üzerinde çalışıldığını belirterek, "Önümüzdeki dönem güzel haberlere gebe olacaktır. İndirimlerle ilgili çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Tek dertlerinin millete çok çalışıp hizmetkar olmak olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu milletin yaptıkları karşısında bizim daha da çok çalışmamız lazım. Türkiye tarihinde ilk kez kış aylarında doğalgaza indirim yapılmış olacak."







DOĞU AKDENİZ'E YENİ TÜRK AKIMI

Türkiye ve KKTC arasında kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalandı. 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında bir araya gelen Enerji Bakanı Albayrak ve KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun, KKTC'ye deniz altından kabloyla elektrik temin edilmesini öngören anlaşmaya imza attı. Bakan Berat Albayrak, anlaşmanın, sadece KKTC özelinde değil, bölgesel açıdan da önemli adımlara sebebiyet verecek bir gelişme olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın ve bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini ifade eden Atun ise, "Bu anlaşma ile Ortadoğu coğrafyasının güney bölgelerine de elektrik enerjisinin nakli mümkün olabilecek" diye konuştu. Anlaşma; elektrik altyapısının yenilenmesi, yenilenebilir enerji alanında işbirliği yapılması ile petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ve gerekli altyapıların tesis edilmesi için ortak projelerin üretilmesini kapsıyor.