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Gedik-AA işbirliği

Gedik-AA işbirliği
Gedik Yatırım, Anadolu Ajansı (AA) ile işbirliğine imza attı. Kurum, yatırımcılarına sunduğu elektronik platformlarındaki haber ve data akışını AA'nın veri ve haber ağı aracılığıyla sağlayacak. AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, yatırımcının doğru bilgilendirilmesi, spekülasyonlardan arındırılmış gerçek bilgilerle donatılmasının doğru bir yatırım için olmazsa olmaz koşullardan biri olduğunu belirterek, AA ile işbirliğinin diğer yatırım şirketleri için de örnek olmasını diledi. Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık da bu işbirliğinin sektörde bir ilk olduğunu vurguladı. Yatırımcılara, elektronik platformlar üzerinden kullandıkları bütün verileri, haberleri AA sayesinde sağlayacaklarını ifade eden Ayışık, "Yatırımcılarımız hızlı bir şekilde verilere, datalara, kavuşmuş olacak" dedi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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