Gedik-AA işbirliği

Gedik Yatırım,Anadolu Ajansı (AA)ile işbirliğine imzaattı. Kurum, yatırımcılarınasunduğuelektronik platformlarındakihaber ve dataakışını AA'nın veri vehaber ağı aracılığıylasağlayacak. AA GenelMüdür YardımcısıMetin Mutanoğlu, yatırımcınındoğru bilgilendirilmesi,spekülasyonlardan arındırılmışgerçek bilgilerle donatılmasınındoğru bir yatırımiçin olmazsa olmaz koşullardanbiri olduğunu belirterek,AA ile Gedik Yatırımişbirliğinin diğeryatırım şirketleri içinde örnek olmasınıdiledi. Gedik YatırımGenel MüdürüMetin Ayışık da buişbirliğinin sektördebir ilk olduğunu vurguladı.Yatırımcılara,elektronik platformlarüzerinden kullandıklarıbütün verileri, haberleriAA sayesinde sağlayacaklarınıifade eden Ayışık, "Yatırımcılarımızhızlı bir şekildeverilere, datalara, kavuşmuşolacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.