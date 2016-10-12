Gaz ve elektrikte yeni indirim yolda

Ay başında doğalgaz fiyatlarını yüzde 10 indiren hükümet, yeni müjdeler için kolları sıvadı. Rus gazına ilişkin olarak, "Taraflar indirimde mutabık" kaldı diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tahkim sürecinde Rusya'dan taleplerinin de devam ettiğini söyledi. Türkiye, RusyaDoğalgaz İhracat Tekeli Gazprom'un daha önce sağlanan yüzde 10.25'lik doğalgaz indirimini fiyatlara yansıtmaması nedeniyle geçen yıl sonlarına doğru uluslararası tahkime gitmişti.



GÜZEL HABER YAKIN

aHaber'in sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusundaki soruya şu yanıtı verdi: "Doğalgaz ve elektrik fiyatları üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönem güzel haberlere gebe olacaktır. Bu ve benzeri indirimlerle ilgili çalışmaya devam edeceğiz."



"Bizim tek derdimiz var, bu millete çok çalışıp hizmetkâr olmak" diyen Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu milletin yaptıkları karşısında bizim daha da çok çalışmamız lazım. Türkiye tarihinde ilk kez kış aylarında doğalgaza indirim yapılmış olacak. 2023 hedeflerini yakalamak için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor."



İNSANLAR İNANAMIYOR

23. Enerji Kongresi'nin 15 Temmuz'dan sonraki ilk en büyük organizasyon olduğuna dikkat çeken Albayrak, "İnsanlar gözlerine inanamadı. Türk milleti büyük bir destan yazdı, görüşmelerimizdeki diğer devlet yetkilileri bunları dillendirdiğinde daha da mutlu olduk. Bu kongre vesilesiyle Cumhurbaşkanımızın da öncülük ettiği bu harekette karamsar tabloyu düzeltmek için somut adımlar attık. Hem potansiyelimizi hem de işbirliği isteklerimizi daha rahat ifade etme şansı bulduk" dedi.



YENİ TEMA: BARIŞ

Enerji konularının genellikle savaş endeksli olduğuna hatırtalarak, "Artık 'barış' temasıyla gerçekleştirmek istedik" diyen Bakan Albayrak, dünyada 1.1 milyardan fazla insanın elektrik enerjisinden mahrum bir şekilde yaşadığına vurgu yaptı.



RUSYA İLE KAZAN-KAZAN

Türk Akımı'nın geçen yıl 24 Kasım olayları öncesinde belli bir noktaya geldiğini fakat görüşmelerin durmasından sonra rafa kalktığını hatırlatan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "G20 ve Kremlin görüşmelerinde yaptığımız müzakerelerin etkisini bugün yaşamaktayız. Rusya ile kazan-kazan politikası üzerinden devam ettik, her projeye olumlu olarak baktık. Türk Akımı'nın imzalarını atarak hayata geçirmiş olduk, bu anlaşma ile iki boru hattı geçişi var. Türk Akımı'nda iki boru hattı üzerinde mutabakat var. Projede 2019 yılı sonuna kadar birinci hattın devreye alınmasıyla ilgili dönem başladı. İkinci hatla ilgili önümüzde biraz daha yapılması gereken teknik çalışma var. Bu da daha çok Rusya ile ilgili" dedi.



NÜKLEERE DEVAM

Akkuyu'yu hayata geçirme çalışmalarının hızla devam ettiğine vurgu yapan Bakan Albayrak, "Daha da hızlanacak. İzin ve fizibilite tarafında yoğun mesai harcıyoruz. Üç nükleer santralin açılmasından sonra ülke enerjisinin yüzde 10'luk bir kısmı sadece buradan karşılanacak. Rusya normalleşmesiyle yavaşlayan süreç en hızlı şekle geçecektir. Türkiye'nin enerji ve arz güvenliğini sağlamak konusunda kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.