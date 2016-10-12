3.5 yıl formülü

● Emekli maaşı hesaplanırken, çalışılan dönemdeki kazançların tamamına bakılıyor. Bu nedenle emeklilik planınızı mümkünse 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz.
SÜRE DEĞİL KAZANÇ
● Çok uzun süre çalışmak ya da prim gününün çok fazla olması, maaşı tek başına etkilemiyor. Hatta prim günü daha az olan birisi, günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaş önemli. Maaş 3 bin lira ve üzerindeyse, emekli aylığı yılda 60-70 lira artar.
● Pek çok kişi ek bir işte çalışıyor, genellikle de ikinci iş sigortasız yürütülüyor. İkinci işte sigortanın faydasız olduğu yolundaki düşünceler yanlış. Yapılan ikinci iş için de sigorta primi ödendiğinde SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve aylığınız da yükselmiş oluyor.
● Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son 7 yıldaki çalışmalara bakılır. Son 7 yılda 2 kuruma bağlı çalışılmışsa, bin 261 gün (3.5 yılı aşan) hizmetin bulunduğu kurumdan emekli olunur. Son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu yasaya göre aylık bağlanır ve ödenir. Yani SSK'dan emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı olmak ya da 7 yıl içinde 3.5 yılı aşan süre SSK'lı olmak gerekiyor. SSK'dan emeklilik hem daha erken emekli olma hem de daha yüksek maaş alma imkanı sunuyor.
KURUMU SEÇİN
● Son 3.5 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu'na tavandan (10 bin 705 lira 50 kuruş) kazanç bildirilirse, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli maaşı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
● Bazı işverenler çalışanlarını ya SGK'ya hiç bildirmiyor ya da ücretlerini düşük bildiriyor. İki durumda da çalışanın emekli aylığı daha düşük bağlanıyor. SGK'ya dilekçe vererek veya dava açıp hizmet tespiti yaptırılabilir.
● Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş, çocuk gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Aylık bağlama oranını yükseltir.
BORDRODAKİ RAKAMA BAKIN
Aylık kazanç emekli maaşını belirlemekte en önemli etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
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