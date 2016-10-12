2.6 milyon gence iş

İş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Özel istihdam büroları, hükümetin 3 yıllık dönem için söz verdiği 2.6 milyon gence işkapısı açmakta aktif rol üstlenecek. Böylece ilk etapta bugün faaliyette olan 500 özelistihdam bürosu, Türkiye İş Kurumu gibi iş ve işçi bulmaya aracılık edecek. Mesleki eğitim kursları da düzenleyecek olan istihdam büroları; doğum, askerlik iznine çıkılması, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması durumunda kiralık işçiçalıştırabilecek. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilecek.
UZAKTAN ÇALIŞMA Çalışma yaşamında önemli yenilikler getiren özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve 'uzaktan çalışma' gibi esnek çalışma modelleri de yaşama geçiyor. Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek. Bürolar, İŞKUR'dan geçici işçi sağlama yetkisi alacak. Bürolar, mesleki eğitim düzenleyecek.
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