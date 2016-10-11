Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın denizaltı kısmına Rusya'nın sahip olacağını bildirdi. Novak, birinci hat çerçevesinde kara kısmına ise Türk şirketinin sahip olacağını, ikinci boru hattında ise ortak şirketin yöneteceğini bildirdi.



DENİZALTI RUSYA'NIN KARA TÜRKİYE'NİN

Novak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki boru hattının her biri 15,75 milyar metreküp doğalgaz kapasitesinde olacak. Rus şirket denzialtı kısmını inşa edecek ve sahibi olacak. Kara kısmına ise Türk tüketiciler sahip olacak. Bu ilk boru hattı. İkinci boru hattında ise ortak şirket kurulacak" ifadelerini kullandı.

GAZPROM VE BOTAŞ ORTAK ÇALIŞACAK

Novak, Rus şirketin iki boru hattında da denizaltı kısmına sahip olacağının altını çizerek, "Katılımcıları Rus ve Türk tarafından sorumlu Gazprom ve Botaş belirleyecek. Ya kendileri ya da yan şirketler kurulacak" dedi.

CİDDİ ANLAMDA ARTACAK

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan basın açıklamasında, imzalanan anlaşmanın Karadeniz'in derinliklerinden Rusya'danTürkiye'ye boru hattı inşa edilmesini ön gördüğünü belirtti. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi,"Bugün çok önemli bir belge imzalandı. Türk Akımı projesinin hukuki temeli oluşturuldu. Türk Akımı Türkiye'nin doğalgaz sevkiyatının güvenliğini ciddi anlamda artıracak."