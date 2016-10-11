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Projesi'nde hat paylaşımı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, asrın projesi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Akımı Projesinde hat paylaşımı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 'nın denizaltı kısmına Rusya'nın sahip olacağını bildirdi. Novak, birinci hat çerçevesinde kara kısmına ise Türk şirketinin sahip olacağını, ikinci boru hattında ise ortak şirketin yöneteceğini bildirdi.

DENİZALTI RUSYA'NIN KARA TÜRKİYE'NİN
Novak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki boru hattının her biri 15,75 milyar metreküp doğalgaz kapasitesinde olacak. Rus şirket denzialtı kısmını inşa edecek ve sahibi olacak. Kara kısmına ise Türk tüketiciler sahip olacak. Bu ilk boru hattı. İkinci boru hattında ise ortak şirket kurulacak" ifadelerini kullandı.

GAZPROM VE BOTAŞ ORTAK ÇALIŞACAK
Novak, Rus şirketin iki boru hattında da denizaltı kısmına sahip olacağının altını çizerek, "Katılımcıları Rus ve Türk tarafından sorumlu Gazprom ve Botaş belirleyecek. Ya kendileri ya da yan şirketler kurulacak" dedi.

CİDDİ ANLAMDA ARTACAK
Öte yandan Gazprom tarafından yapılan basın açıklamasında, imzalanan anlaşmanın Karadeniz'in derinliklerinden 'dan'ye boru hattı inşa edilmesini ön gördüğünü belirtti. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi,"Bugün çok önemli bir belge imzalandı. Türk Akımı projesinin hukuki temeli oluşturuldu. Türk Akımı Türkiye'nin doğalgaz sevkiyatının güvenliğini ciddi anlamda artıracak."
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  • 11 Ekim 2016, Salı 12:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

önemli olan bizim için TANAP asıl türk akımı bu suretlendirin

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 14:05
taka41 taka41

Atina ve Sofya...yandan yandan baka baka sasi olacaklar...ama mutlular...cünkü kis gene gelecek...ykacak gazda olacak..bilindigi gibi Bulgarlarin gazini...Ikrayna ikide bir kesiyor....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 13:50
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