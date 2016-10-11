Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Albayrak, Türk akımının detayları hakkında "İlk hat Türkiye'nin iç pazarına diğer hat ikinci pazarlara ihraç için" ifadelerini kullandı.



Türk akım ile dünyaya mesaj çok açık net açıklamasında bulunan Albayrak, Türkiye'nin menfaatine olacak tüm projeleri destekleyeceklerini ifade etti.



Albayrak, " Bizim tek derdimiz var, bu millete çok çalışıp hizmetkar olmak, 2020'lerde üç santralin faaliyete geçmesiyle yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılamış olacağız."dedi.



Kazan kazana dayalı bir çok proje gerçekleştireceklerini söyleyen Albayrak, " Şaşırmaya hazır olun." dedi.



Bakan Albayrak, Rus doğalgazına ilişkin 'taraflar indirimde mutabık kaldı' dedi.



Enerji kongresine katılım yoğun olduğunu ifade eden Albayrak, " Türkiye yerli ve yabancı yatırımlara devam edecek. Türkiye'nin enerji ve arz güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." dedi.



Albayrak Kıbrıs'la yapılan anlaşmaya dair, "Kıbrıs'la daha koordineli ve somut bir anlaşma olacak görüyoruz." dedi.



Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleşmesi adına bu süreç pozitif olacaktır diyen Albayrak, "Biz inisiyatif alma destek olma pozitif katkı üretme adına destek olacağız. Ortak iş birliği içerisinde önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Bizim için bir ülkenin başka bir ülkeden farkı yok" açıklamasında bulundu.