Saudi Aramco 18 Türk şirketi ile anlaşma imzaladı

Bakan Albayrak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih ile Saudi Aramco ve 18 Türk şirketinin imzalayacağı mutabakat zaptları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Çok kıymetli bir imza töreni için bir araya gelindiğini ifade eden Albayrak, "Bugün imza konulacak anlaşmalar ve Türkiye'den 18 firmanın içinde bulunduğu anlaşma töreni Suudi Arabistan ve Tükiye ilişkilerine önümüzdeki dönemde ivme kazandıracak. Türkiye ve Suudi Arabistan, iki dost ve kardeş ülkedir. Özellikle geçen yıldan itibaren her geçen gün ivme kazanan iki ülke ilişkileri daha iyi bir noktaya doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 15 Temmuz'un Türkiye tarihi için çok önemli bir gün olduğuna işaret ederek, 15 Temmuz sonrasında eskisinden daha güçlü ve daha birlik üzerine duran ekonomisiyle, küresel bölgesel krizlere daha güçlü tepkiler veren ve büyümesini devam ettiren bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin büyümeye ve yatırımlara devam edeceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bölgemize ve dünyaya istikrar ve barış noktasında katkı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak özellikle enerji alanındaki üç prensibimizin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Herhangi bir proje her iki tarafın da faydasına olmalı. İkincisi bölge barış ve huzuruna katkıda bulunmalı, enerji ve arz güvenliği anlamında hem bölgeye hem Avrupa'ya katkıda bulunmalı. Enerjide, Çin'den sonra en hızlı büyüyen bir ülke olarak, yetişmiş eğitimli iş gücü, çeşitlendirilmiş ve her geçen gün daha da büyüyen endüstrisi ve bölge dinamikleri noktasında bakıldığında ekonomik kapasitesiyle Türkiye, bölgesel bir pazar ve ortak olmaya devam edecek. Bugünkü bu imza töreni vesilesiyle Suudi dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİNDEN MUTLUYUM"

Suudi Bakan Al-Falih de bu mutabakat zaptlarının gelecekteki birçok sermaye projesi için yasal çerçeve oluşturacağını dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmesini gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu dile getiren Al-Falih, "Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin daha güçlü olmasını temenni ediyoruz. Suudi 2030 Vizyonu kapsamında Türk şirketleriyle birlikte çalışmak istiyoruz. Suudi Arabistan belki de yüzlerce milyar dolar yatırım yapacak, bugünkü anlaşmaların önümüzdeki yıllardaki projeler için hazırlık olacak. Bu anlaşmaların bu sürecin ilk adımları olacağına inanıyoruz, Türkiye ve Suudi Arabistan belki de üçüncü ülkelerde çok büyük işler yapacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Saudi Aramco Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, imzalanan mutabakat zaptlarının iki ülke arasındaki iş fırsatlarının gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yeni projelerde Türk şirketleriyle çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade eden Nasser, "Bu çabalarımız Saudi Aramco'nun 'Suudi 2030 Vizyonu'nu başarmak için çalışmalarının süreceğini gösteriyor. Suudi Arabistan 2021'e kadar enerji ile ilgili ürün ve hizmetlerde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor. Bu, Türk şirketleri için büyük bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Saudi Aramco, 18 Türk şirketiyle ayrı ayrı mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan bu mutabakat zaptları Türk şirketlerinin Saudi Aramco'nun çeşitli projelerinde ihaleye girmesini sağlayacak.

Basın toplantısının ardından şirketler zapta karşılıklı olarak imza attılar.

Mutabakat zaptı imzalayan Türk şirketlerinin isimleri şöyle:

TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme AŞ, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, İlk İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret AŞ, Tekfen İnşaat, STFA Deniz İnşaat, Nurol İnşaat ve Ticaret Şirketi, Fernas İnşaat, Yüksel İnşaat, Kolin İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret AŞ, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ, Dorce İnşaat, Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ, Üstay Yapı Taahhüt ve Ticaret AŞ, AGE İnşaat ve Ticaret AŞ, Taca İnşaat, Zafer Taahhüt ve Ticaret AŞ, Metag İnşaat ve Ticaret AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ.