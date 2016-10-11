Rusya kısıtlamaları kaldırdı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, bazı Türk gıda ürünlerinin ithalatına getirilen kısıtlamaları kaldıran kararnameyi onayladı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 itibarıyla Rusya tarafından ithalatı yasaklanan bazı ürünlerin tekrar ithal edilebilmesine olanak sağlayan kararname Başbakan Dimitri Medvedev tarafından imzalandı.

İmzalanan kararnameyle, Türkiye'den taze veya kuru portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve erik ithalatına getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

BU ÜRÜNLER YASAKLANMIŞTI

Rusya, 1 Ocak 2016 itibarıyla Türkiye'den domates, portakal, elma, kayısı, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalık, armut, kayısı, şeftali, erik, üzüm, çilek, kuru soğan, karanfil, tavuk ve hindi eti ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Kısıtlamalardan önce, Türkiye'den ihraç edilen ürünler, Rusya'nın toplam ithalatı içerisinde yüzde 2,4'lük paya, bazı Türk ürünleri ise Rus pazarında aslan payına sahipti.

Türkiye'den ihraç edilen domates, Rusya'nın toplam domates ithalatının yüzde 57'sini oluştururken, şeftalinin payı yüzde 45, soğan, brokoli ve salatalık gibi ürünlerin ise payı ise Rusya'nın toplam ithalatının yüzde 15 ila 20'si civarındaydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'den ihraç edilen bazı sebze ve tarım ürünlerinin Rusya'ya ithalatını serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Türk gıda ürünlerine getirilen kısıtlamaların yıl sonuna kadar tamamıyla kaldırılması bekleniyor.