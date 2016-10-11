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Milli cüzdan hamlesi

Milli cüzdan hamlesi
Denizbank, finansal hizmet sektörünün bankacılık yönetimi alanında önde gelen kurumlarından BAI'nın düzenlediği Bankacılık İnovasyonu Ödülleri 2016'da, 'Dünyanın En İnovatif Bankası' ödülüne layık görüldü. Gazetecilerle bir araya gelen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 'milli cüzdan' diye bir hayalin peşinden koştuklarını, bu konuda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'la görüştüğünü söyledi. Konuya ilişkin PTT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlarla da temasta olunduğunu bildiren Ateş, şunları kaydetti: "Teknolojimizi bedava verelim. Karşılığında da sistemin parçası olmak dışında bir şey talep etmiyoruz. Beş kuruş kazanmayacağız. Bu cüzdanla insanlar maça da gidecek, alışverişini de yapacak. Cep telefonundan bütün işlemlerini yapabilecek."
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