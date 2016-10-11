Kaçak elektrikle mücadelede yeni teknoloji

Dicle EDAŞ'ın elektrik kullanımında kayıp kaçakların önlenmesi amacıyla geliştirdiği akıllı ve şifreli sayaçlarla, kaybın en az 3 milyar lirasının ekonomiye geri kazandırılması öngörülüyor.

23. Dünya Enerji Kongresi'nin ikinci gününde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 1 milyon 600 bin aboneye ve bölgede yaşayan 6 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle EDAŞ, kaçak elektrikle mücadelede teknolojik yenilikler ve yatırımlarıyla yeni bir dönem başlattığını duyurdu.

Dicle EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, basın toplantısında, bölgede abone başına elektrik kullanımının Türkiye ortalamasının 2,5 katı olduğunu söyledi.

Atalay, kayıp kaçak oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık 5 katı olmasının, şirketin bu konuda sürekli yeni teknolojiler geliştirmesine, araştırma ve geliştirme yatırımını artırmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Tüketimin kayıt altına alınamaması ve sorumsuz kullanımlardan doğan ve artan israfın aynı zamanda bölgedeki elektrik tüketiminin yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Atalay, "Özel sektöre devredildiği Haziran 2013 tarihinden başlayarak, günümüze kadar elektrik tüketiminin kayıt altına alınabilmesi için çok ciddi faaliyetler yürüten Dicle EDAŞ, Türkiye'nin en büyük akıllı elektrik şebekesinin kurulum çalışmalarının yanı sıra uzaktan okunan ve izlenen sayaç sayısını da 100 binin üzerine çıkardı. Ar-Ge ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak çok sayıda proje hayata geçiren Dicle EDAŞ yürütmekte olduğu projelerin bir kısmını 23. Dünya Enerji Kongresi'nde sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik bölgesinde yüksek kaçak kullanım ve kaçak kullanımın getirdiği yüksek israf nedeniyle oluşan ekonomik kaybın 6 milyar lira düzeyinde olduğunu belirten Atalay, "Dicle EDAŞ tarafından kaçak elektriğe karşı yürütülen kararlı mücadele ve kaçakların önlenmesi amacıyla yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerle bu kaybın en az 3 milyar lirasının Türkiye ekonomisine geri kazandırılması öngörülüyor." diye konuştu.

Atalay, tarımsal sulamada Türkiye ortalama tüketiminin 10 milyar kilovatsaat olduğuna ve bunun yaklaşık 5 milyar kilovatsaatinin Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde bulunduğuna işaret etti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ KAYIT ALTINA ALINABİLECEK

Atalay, EPDK'nın onayıyla geliştirilen bir Ar-Ge projesi olan "şifreli elektrik" trafo çıkışında her bölgenin kaçak kullanım yöntemine özgü modellendirildiğini aktardı.

Çoklu parametrelerle şifreli sinyaller üreten bir "Encoder" (şifreleyici), enerjiyi kullanıcıların elektrik sayaçlarına şifreli olarak gönderdiğini anlatan Atalay, "Kullanıcının (elektrik abonesinin) sayacında bulunan, şifreyi çözen bir 'Decoder' sayesinde abonenin güvenli ve kayıtlı enerji alması sağlanıyor. Bu projede, bir sayaçtan geçirilmeksizin enerji kullanılması da imkansız hale getirilerek tüm elektrik tüketimi kayıt altına alınabilecek." ifadelerini kullandı.

Atalay, Dicle Akıllı Sayaç projesinde, bugüne kadar uygulanmış kaçak kullanım yöntemleri incelenerek, kullanıcıların herhangi bir yöntemle sayaca müdahalesinin önüne geçmek üzere uzaktan okunup izlenebilen, uzaktan açma-kesme kapasitesine sahip, kaçak elektriğe müdahale yapıldığı anda merkezi uyaran bir teknoloji kullanıldığını kaydetti.

Toplantının ardından basın mensuplarına, 23. Dünya Enerji Kongresi'ndeki, Dicle EDAŞ standında yer alan şifreli ve akıllı sayaçların prototipleri ve uygulama örnekleri gösterildi.