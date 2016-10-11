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İşimize bakıyoruz

nin etkilerini çok hızlı üstünden atan si, sanayi üretiminde de tarih yazdı. Ağustos’ta üretim yüzde 9.4 artarak, rekor kırdı. Böylece ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığı bir kez daha görülmüş

İşimize bakıyoruz
Sanayi üretimi, Ağustos'ta aylık yüzde 9.4 ve yıllık yüzde 2.2 artarak beklentilerin çok üzerinde yükseldi. Bu artış aylık bazda tarihin en hızlı yükselişi olarak kayda geçti. Uzmanlar, sanayi üretim endeksinin Temmuz'daki sert daralmanın ardından Ağustos'taki rekor yükselişinin; nin, esnek ve dış şoklara karşı güçlü olduğuna işaret ettiğini vurguladı. nin etkilerini hızlı şekilde üstünden atan Türk ekonomisi, rekor sanayi üretimi artışı ile, sipariş not indirimleri yaparak 'yi kötü durumda göstermek isteyen kredi derecelendirme kuruluşlarına da cevap vermiş oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Ağustos'ta Temmuz'a göre yüzde 9.4 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artış kaydedildi. Ağustos'ta 127.9 hesaplanan söz konusu endeks, geçen yılın aynı ayında 124.5 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, Ağustos'ta bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32.6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayisinde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 38.9 ile diğer imalatlarda gerçekleşti.

PİYASA TOPARLANDI
Geçtiğimiz hafta 3.06 liranın üzerini görerek son 2 ayın zirvesini test eden dolar, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. İlerleyen saatlerde bir miktar yükselen dolar dün günü 3.0710 liradan tamamladı. Euro ise günü 3.4260 liradan kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle 78.296,85 puandan başladı. Borsa İstanbul'un kapanışı ise 77.835 puandan oldu.

VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI
Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz: Bu veri, Türkiye ekonomisinin esnekliğini ve dışsal şoklara dayanıklılığını gösterdi. Türkiye'de Temmuz'da yaşananların ardından milli beraberliğin güçlendiğini takip etmekteyiz. Son 5 yıllık ortalamasının üzerine yükselen tüketici güveni, milli beraberlik duygusunun sayısal bazda ölçülebilir ve objektif yansımasıdır. Demokrasiye sahip çıkan millet, ekonomiye de sahip çıkmaktadır ve Türkiye üretmeye devam etmektedir. Yılın son çeyreğinde ekonomideki toparlanmanın belirginleşmesini beklemekteyiz.

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı: Ağustos'ta sanayi üretimi Temmuz'daki sert düşüşü telafi etti. Bu sert toparlanmayı tüketim ve sermaye malları üretiminde belirgin biçimde görüyoruz. Taşıt hariç sermaye malı üretimindeki artış ise özellikle dikkati çekici ve yatırım malı talebi için olumlu bir gösterge.
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