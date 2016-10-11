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Elektriğe yüzde 5 yolda

Doğalgazda yüzde 10’luk in ardından te de müjde göründü. Gazdaki indirim elektrik fiyatlarına da yüzde 5 düşüş olarak yansıyabilir...

Elektriğe yüzde 5 indirim yolda
Doğalgazda yüzde 10'luk in ardından gözler elektriğe çevrildi. Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, doğalgazdaki yüzde 10'luk indirim elektrik fiyatlarına da yüzde 3-4'lük bir düşüş olarak yansıyabilir. Ancak dağıtım şirketleri yılbaşından itibaren geçerli olması beklenen indirimin yüzde 5'i bulabileceğine dikkat çekti. Sektör yetkilileri, doğalgazdan kaynaklı olarak indirimin ilk etkisinin toptan elektrik tüketenler ile serbest tüketicilere yansıyabileceğini dile getirdi. Yetkililer, nihai tüketiciye olası bir indirimin ise 2017'nin başını bulacağını ifade etti. Tüketicinin kullandığı nihai fiyatının içerisinde enerjinin bedelinin yüzde 50 civarında olduğunu anlatan sektör yetkilileri, enerji bedelinin içinde de doğalgazın maliyetinin yüzde 30-40'lar civarında olduğunu söyledi. Elektrik sektöründe maliyetin 5 yıl boyunca belli olduğunu, yapılacak yatırımların belirlendiğini anlatan uzmanlar, yüzde 5'lik indirimin gündeme gelebileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
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