Elektriğe yüzde 5 indirim yolda

Doğalgazda yüzde 10'luk indirimin ardından gözler elektriğe çevrildi. Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, doğalgazdaki yüzde 10'luk indirim elektrikfiyatlarına da yüzde3-4'lük bir düşüş olarak yansıyabilir. Ancak dağıtım şirketleri yılbaşından itibaren geçerli olması beklenen indirimin yüzde5'i bulabileceğine dikkat çekti. Sektör yetkilileri, doğalgazdan kaynaklı olarak indirimin ilk etkisinin toptan elektrik tüketenler ile serbest tüketicilere yansıyabileceğini dile getirdi. Yetkililer, nihai tüketiciye olası bir indirimin ise 2017'nin başını bulacağını ifade etti. Tüketicinin kullandığı nihai elektrik fiyatının içerisinde enerjinin bedelinin yüzde50 civarında olduğunu anlatan sektör yetkilileri, enerji bedelinin içinde de doğalgazın maliyetinin yüzde30-40'lar civarında olduğunu söyledi. Elektrik sektöründe maliyetin 5 yıl boyunca belli olduğunu, yapılacak yatırımların belirlendiğini anlatan uzmanlar, yüzde 5'lik indirimin gündeme gelebileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
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